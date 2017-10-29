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Aleksandar Trifunovic: Yabancılardan istediğimi alamadığım sürece sorunların düzelmesi zor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 78-63 yenen Darüşşafaka'da başantrenör David Blatt, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, kolay bir karşılaşma olmadığını belirterek, "Bu takımı yenebilmemiz için çok çalışmamız gerekti ve nasıl yapacağımızı oldukça iyi çalıştık. Savunma açısından zorlanabileceğimiz sert bir takımdı. Savunma açısından, yüksek sayı potansiyeli olan bir takıma karşı iyi iş yaptık. Ofansif olarak daha keskin olmamız gerekirdi ama yine de iyi iş çıkardık. Mutluyum." ifadelerini kullandı.     

Blatt, Türkiye'deki insanlar için en güzel günlerden biri olduğunu da vurgulayarak, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.          

Pınar Karşıyaka cephesi     

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise galibiyetten dolayı Darüşşafaka'yı tebrik etti.     

Hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trifunovic, "Sezon başından beri oynadığımız 5 maçın 4'ünün zorlu olması bu sonucu getiren etkenlerden bir tanesi. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. Mutlu değilim. Dört yabancı oyuncumdan istediğimi alamadığım sürece sorunların düzelmesi oldukça zor." diye konuştu.

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