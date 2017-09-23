Alen Markaryan: Beşiktaş, Kadıköy'e kuvvetli bir şekilde Fenerbahçe'yi yenmeye gidiyor

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Alen Markaryan açıklamalarda bulundu.

İşte Alen Markaryan'ın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'E KUVVETLİ GİDİYOR"

Beşiktaş'ın Kadıköy'e Fenerbahçe'yi yenmeye gittiğini dile getiren Alen Markaryan; "Beşiktaş, Kadıköy'e Fenerbahçe'yi yenmeye gidiyor. Beşiktaş ayrıca kuvvetli bir şekilde Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi, futbol mantelitesi ortada. Şampiyonlar Ligi'nde iddalı olan bir takım. Deplasmanda Porto galibiyetinden sonra takımın morali, motivasyonu ve öz güveni en üst seviyede. Beşiktaş yarınını düşünmeden Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Fenerbahçe'ye baktığımızda da görünen o ki; işler yolunda gitmiyor ama nihayetinde Kadıköy'de oynuyorsunuz. Bunu da unutmamız gerek. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyorsan, yenilmeyeceksinde." dedi.

"BECK'İN SATILMASI HOŞ GÖRÜNMÜYOR"

Beşiktaş'ta sağ bek probleminin devam ettiğini ve derbide Şenol Güneş'in Şilili futbolcu Medel'e savunmanın sağında görev vereceğini söyleyen Alen Markaryan; "Beşiktaş'ta ilk olarak sağ bek problemi var. Beck'in satılması hoş görünmedi. Şenol Güneş bazı maçlarda Adriano'yu ters pozisyonunda oynattı ama bu akşam Medel'den yana tercihini kullanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta kadro derinliği fazla. Her mevki için birden çok alternatif var. Bu da Şenol Hoca'nın elini rahatlatıyor. Bundan sonrası da söz futbolcularda." dedi.

"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMALI"

Derbinin hakemi Ali Palabıyık hakkında kısa görüş bildiren Alen Markaryan; "Hakem Ali Palabıyık gördüğünü çalmalı. Tek taraflı maç yönetmemesi gerek." dedi.

"VALBUENA'YI LYON MAÇINDAN BİLİYORUZ"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde öne çıkabilecek futbolcuları tahmin eden Markaryan; "Derbide inşallah Fabri öne çıkan isim olmaz. Talisca ve Quaresma'nın ekstra işler yaparak karşılaşmada öne çıkacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'de ise; Valbuena etkili olacaktır. Biz Valbuena'yı Lyon maçından da biliyoruz. Fenerbahçe'de zaten 3-4 maçtır sergilediği performans ile adından çok söz ettirdi. Ayrıca Tottenham'dan transfer ettikleri forvet Vincent Janssen'i çok diri gördüm. Her topa kafasını, ayağını sokuyor ama en nihayetinde Beşiktaş, Kadıköy'e kuvvetli bir şekilde Fenerbahçe'yi yenmeye gidiyor." ifadelerini kullandı.

TOLGA ÜSKÜPLÜOĞLU / AKŞAM