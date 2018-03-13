Alessandro Florenzi: Cengiz'in burada rahat hissetmesi çok önemli. Ben de rahat hissetmesi için 2-3 Türkçe kelime öğrendim

Roma'nın sağ kanadında forma giyen Alessandro Florenzi, takım arkadaşı Cengiz Ünder hakkında İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

''BEN TÜRKİYE'YE GİTSEM...''

Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştıklarını belirten 27 yaşındaki futbolcu, ''Cengiz ile oynamaktan dolayı çok rahat hissediyorum. Ben onun yaşlarında Türkiye'ye gitseydim üç yılda üç kelime Türkçe öğrenirdim. Genç yaşta transfer olup İtalyanca öğrenmek hiç kolay değildir'' diye konuştu.

''CENGİZ'İN RAHAT HİSSETMESİ LAZIM''

Milli futbolcu hakkında övgüyle bahseden Florenzi, ''Cengiz'in yeteneklerinin meyvesini topluyoruz. Onun burada rahat hissetmesi çok önemli. Ben de rahat hissetmesi için 2-3 Türkçe kelime öğrendim. Rahat hissetmesi gerekiyor çünkü ona çok ihtiyacımız var'' dedi. (Sporx)