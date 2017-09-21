Alex de Souza: Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık

Fenerbahçe formasını 8 sezon giyen eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, kulüpten ayrılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu duruma nasıl gelindiğini anlamadığını belirterek, "Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Türkiye'de gösterime girecek "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeseli için Fenerbahçe Kulübünden çekim izni alınamadığını altını çizerek, "Şu an kulübü yöneten kişi Aziz Yıldırım ve her şey ondan geçiyor. Fenerbahçe'den ayrılmamın ertesi yılı Türkiye'ye gittim ve kitap için Aziz Yıldırım ile konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi. Kitabın yazarı, Başkan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile konuşmak için geri döndü ve konuşmak istemediler. 10 gün sonra Fenerbahçe'den ayrılmamın üzerinden 5 yıl geçmiş olacak. Şu anki duruma neden geldiğimizi hala anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca kimseye asla sıkıntı vermediğini, sadece çalıştığını ve kendi üzerime düşeni yaptığını ifade eden Alex, "Tabii ki problemler, tartışmalar vardı. Bir yerde çalıştığınız zaman böyle şeyler olur. Ancak neden bana cevap vermeyip bunların olmasına izin verildiğini gerçekten bilmiyorum. Üzgünüm çünkü kulübü çok seviyorum ve Aziz Yıldırım'a çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe için çok fazla şey yaptığına inanıyorum. Bu ilişkinin neden bu kadar karmaşık hale geldiğini anlamıyorum ve bu ondan kaynaklanıyor. Bana kalsa kendim, kulüp ve Başkan için de iyi olacak şekilde onunla oturur ve durumu çözmeye çalışırdım." diye konuştu.

AA