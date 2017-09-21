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Alex de Souza: Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, '(Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanı olması halinde kulübe döneceği iddiası) Eğer dedikodular üzerine çalışsaydım, bir milyon şey yapardım. Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık' dedi.

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Fenerbahçe formasını 8 sezon giyen  eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, kulüpten ayrılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu duruma nasıl gelindiğini anlamadığını belirterek, "Aykut  Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi  gönderdi" dedi.
 
Sarı-lacivertli kulüpte 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa  şampiyonluğu yaşayan Alex, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında  Türkiye'de gösterime girecek "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli  belgeseli için Fenerbahçe Kulübünden çekim izni alınamadığını altını çizerek, "Şu  an kulübü yöneten kişi Aziz Yıldırım ve her şey ondan geçiyor. Fenerbahçe'den  ayrılmamın ertesi yılı Türkiye'ye gittim ve kitap için Aziz Yıldırım ile  konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi. Kitabın yazarı, Başkan ve teknik  direktör Aykut Kocaman ile konuşmak için geri döndü ve konuşmak istemediler. 10  gün sonra Fenerbahçe'den ayrılmamın üzerinden 5 yıl geçmiş olacak. Şu anki duruma  neden geldiğimizi hala anlamıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca kimseye asla sıkıntı vermediğini,  sadece çalıştığını ve kendi üzerime düşeni yaptığını ifade eden Alex, "Tabii ki  problemler, tartışmalar vardı. Bir yerde çalıştığınız zaman böyle şeyler olur.  Ancak neden bana cevap vermeyip bunların olmasına izin verildiğini gerçekten  bilmiyorum. Üzgünüm çünkü kulübü çok seviyorum ve Aziz Yıldırım'a çok saygı  duyuyorum. Fenerbahçe için çok fazla şey yaptığına inanıyorum. Bu ilişkinin neden  bu kadar karmaşık hale geldiğini anlamıyorum ve bu ondan kaynaklanıyor. Bana  kalsa kendim, kulüp ve Başkan için de iyi olacak şekilde onunla oturur ve durumu  çözmeye çalışırdım." diye konuştu.
 
AA

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