Alex de Souza, Altınordu için geliyor

Alex bir kez daha Türkiye'ye geliyor! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 6-7-8 Nisan tarihleridne düzenleyeceği U12 İzmir Cup için gelecek olan Alex de Souza, turnuvanın başlama vuruşunu da yapacak!

2004 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de tam 8 yıl top koşturduktan sonra heykelini diken camiaya buruk bir şekilde veda eden Alex de Souza, uzun bir aranın ardından geçen haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de de satılmakta olan biyografisi için imza günü düzenleyen efsane Brezilyalı, Fenerbahçe Doğuş'un THY EuroLeague'de oynadığı CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin oynadığı Galatasaray derbisini de izlemişti. Alex ayrıca 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona katılmıştı.

3 NİSAN'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Altınordu'dan yapılan açıklamada Alex'in 3 Nisan Salı Günü basın toplantısında konuşacağı bildirildi. Çırağan Sarayı Yıldız Salonu'nda 11:30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan Brezilyalı efsanenin, U12 İzmir Cup ile ilgili konuşacağı belirtildi.