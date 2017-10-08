Alex de Souza: Avrupa'da Beşiktaş çok dikkat edilmesi gereken rakip olarak gösteriliyor

Türkiye’den ayrıldıktan sonra gönlü ülkemizde kalan ve her fırsatta soluğu İstanbul’da alan Alex de Souza, daha önce Beşiktaş’ın kulüp binasında buluştuğu başkan Fikret Orman’a Brezilya seferinde de kısa süre eşlik etti.

Yönetici Metin Albayrak ile 10 gün Brezilya’da kalan başkan Orman’ın, Alex ile görüştüğü ve bu buluşmanın oldukça sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenildi.

EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Beşiktaş ekibini en iyi şekilde ağırlayan Alex de Souza, Brezilya’da yetenek avına çıkan Orman ile Albayrak’a tanıdığı isimlerden bahsetti.

Unutulmaz 10 numara, konu Türkiye Ligi’ne gelince, Kartal ve Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

''GÜNEŞ HALDEN ANLIYOR''

Kartal’ı yere göğe sığdıramayan Alex de Souza’nın, “Beşiktaş özellikle son 2 yıldır Avrupa’da gösterdiği performansla adından çok söz ettirdi. Artık sizi tüm dünya tanıyor. Beşiktaş çok dikkat edilmesi gereken rakip olarak gösteriliyor.'' dedi.

Bu sözler Fikret Orman ile Metin Albayrak’ı oldukça memnun etti. İkili misafirperverliği ve yardımları nedeniyle Alex’e özel olarak teşekkür etti.

(Habertürk)