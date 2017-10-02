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Alex de Souza sosyal medyada kendisine yöneltilen sorulara cevap verecek

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtlayacak.

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Sosyal medya platformu Storia, Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın hayranlarına heyecan verici bir sürpriz hazırladı. Alex, #StoriaAlexeSoruyor projesi kapsamında Alex, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.

Futbolseverler 8 Ekim Pazar günü sonuna kadar Storia Türkiye’nin sosyal medya sayfalarında #StoriaAlexeSoruyor hashtag’i ile sorularını paylaşabilecek. Gelen tüm sorular toplanarak Alex de Souza’ya iletecek. Alex, en sık sorulan ve en ilginç olan sorulara çekilecek bir videoda yanıt verecek.

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