Alex de Souza sosyal medyada kendisine yöneltilen sorulara cevap verecek

Sosyal medya platformu Storia, Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın hayranlarına heyecan verici bir sürpriz hazırladı. Alex, #StoriaAlexeSoruyor projesi kapsamında Alex, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.

Futbolseverler 8 Ekim Pazar günü sonuna kadar Storia Türkiye’nin sosyal medya sayfalarında #StoriaAlexeSoruyor hashtag’i ile sorularını paylaşabilecek. Gelen tüm sorular toplanarak Alex de Souza’ya iletecek. Alex, en sık sorulan ve en ilginç olan sorulara çekilecek bir videoda yanıt verecek.