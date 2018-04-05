Alex de Souza: Yürekten dilediğim tek şey Fenerbahçe'nin daha ileriye gitmesi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'na ilişkin "Ana hedef bütün insanların ilgisini bu turnuvaya çekebilmektir. Bu turnuvadan çıkabilecek yeteneklere odaklanabilmek ve keyif almak da önemli." dedi.

Turnuvada başlama vuruşunu yapmak için İzmir'e gelen Brezilyalı Alex, Altınordu Kulübünün Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Alex, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile tesis girişindeki Metin Oktay heykeli önünde fotoğraf çektirdi ve yerleşke hakkında bilgi aldı.

Buradaki sporcularla görüşen Alex, onlarla sohbet etti, biyografisinin anlatıldığı kitabını ve formaları imzaladı. Alex'in kitaplara, Türkçe "sevgilerimle" diye yazdığı görüldü. Özkan ile kısa bir süre ayak tenisi oynayan Alex, kazandığı sayıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yerleşke içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanını da gezen Alex'e sporcular tarafından tavuk kümesinden yumurta verildi. Alex de genç sporculara teşekkür etti. Alex, daha sonra kulübün, Selçuk ilçesindeki İsmet Orhun Bilge Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Alex, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisleri çok beğendiğini, Altınordu hakkında duyduklarının ise gördüklerinin yanında az kaldığını söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'ı tebrik eden Alex, "Ana hedef bütün insanların ilgisini bu turnuvaya çekebilmektir. Bu turnuvadan çıkabilecek yeteneklere odaklanabilmek ve keyif almak da önemli. Aslında en önemli nokta, 12 yaşına gelmemiş oyuncuların da bu turnuvaya hazırlanırken nasıl ki mahallede arkadaşlarıyla top oynuyorlar, burada da aynı mantıkta oynamaları ve bu turnuvanın keyfini çıkarmaları. Çünkü ilk turda elenen için dünyanın sonu olmayacak. Şampiyon olan da dünyaları elde etmiş olmayacak. Bu bakımdan futbolun bir oyun olduğunu göz önünden çıkarmayın." diye konuştu.

Alex, turnuvanın hem oyuncular hem de izleyenler için keyifli geçmesini temenni etti.

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex, bir dönem formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık yarışıyla ilgili "Yürekten dilediğim tek şey Fenerbahçe'nin daha ileriye gitmesi daha da büyük olması. Gönlüm Fenerbahçe'den yana." ifadesini kullandı.

Şu anda hayatında rahat bir dönem geçirdiğini anlatan Alex, "Ben futbolumu oynadım bitti. Şimdi farklı bir hayatım var. Çocuklarım ve ailemle farklı bir ülkedeyim. Brezilya'da bir televizyon kanalında program yapıyorum. Böyle güzel projeler için geliyorum, sizlerle birlikte oluyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)