Alex de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili sorulan soruya ilginç bir cevap verdi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili sorulan soruya ilginç bir cevap verdi.
"Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi."
Brezilyalı yıldız, Twitter'daki bir takipçisi tarafından kendisine, "Kaptan yanındaki kim?" diye sorulması üzerine, "Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi." cevabını verdi.
Alex'in bu cevabı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini alırken, sosyal medyada da gündem yarattı.
İşte o tweet
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