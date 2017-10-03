Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili sorulan soruya ilginç bir cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili sorulan soruya ilginç bir cevap verdi.
 
"Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi."
 
Brezilyalı yıldız, Twitter'daki bir takipçisi tarafından kendisine, "Kaptan yanındaki kim?" diye sorulması üzerine, "Aykut Kocaman! Kulübün bir efsanesi." cevabını verdi.
 
Alex'in bu cevabı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini alırken, sosyal medyada da gündem yarattı.
 
İşte o tweet
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA