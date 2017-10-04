Alex de Souza'nın ' Kaptan yanındaki kim?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde gönderilen ve takımdan ayrılma sebebi olarak gördüğü deneyimli hocayı her fırsatta eleştiren Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Alex, bir takipçisinin Aykut Kocaman ile olan fotoğrafını paylaşıp " Kaptan yanındaki kim?" diye sorması üzerine "Aykut Kocaman. Kulübün bir efsanesi" cevabını verdi.