Alex Oxlade-Chamberlain sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek
Liverpool'un yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.
Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı. Diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele edemeyecek.
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