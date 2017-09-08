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Alexander Milosevic Çaykur Rizespor'a kiralandı

Beşiktaş, kadroda yer bulamayan Alexander Milosevic'i bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a kiraladı.

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Beşiktaş'ta transferin son gününde Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği Alexander Milosevic, bedelsiz olarak TFF 1. Lig ekiplerinden çaykur Rizespor'a kiralandı.
 
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