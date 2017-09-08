Alexander Milosevic Çaykur Rizespor'a kiralandı
Beşiktaş, kadroda yer bulamayan Alexander Milosevic'i bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Beşiktaş'ta transferin son gününde Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği Alexander Milosevic, bedelsiz olarak TFF 1. Lig ekiplerinden çaykur Rizespor'a kiralandı.
Fanatik
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