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Alexander Yaroshuk: Dünya Kupası için ülkemize gelen taraftarlara vurmayın

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın Kaliningrad şehrinin başkanı Alexander Yaroshuk, Dünya Kupası için Rusya vatandaşlarına seslendi.

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Rusya 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Kaliningrad'ın Belediye Başkanı Alexander Yaroshuk, dev organizasyon için vatandaşlarına ilginç bir uyarıda bulundu.

Taşkınlık çıkmaması konusunda Rus taraftarları uyaran Yaroshuk, ''Arkadaşça ve nazik davranın. Taraftarlara vurmayın. İngilizce konuşabiliyorsanız sohbet etmeye çalışın, şehri tanıtın. Belki de maç günleri şehir dışına tatile gitmeyi düşünebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

4 MAÇIN EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK

Kaliningrad şehri, 2018 Dünya Kupası'nda 4 maçın ev sahipliğini yapacak. 35 bin kapasitesi olan stat, Rusya'nın güney batısında yer alıyor.

Benzer bir uyarı, Moskova'da düzenlenen 1980 Olimpiyatları'nda yapılmış ve Sovyet ailelerinden çocuklarını yaz kamplarına götürmeleri istenmişti.

(Sporx)

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