Alex'in frikikten ilk golü Taffarel'e

Marcos Eduardo Neves'in yazdığı Alex de Souza'nın biyografisiyle ilgili kitap da ilginç bir detay yer aldı.

Özellikle frikikleri ile Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Alex'in, ilk frikik golünü Galatasaray efsanelerinden Taffarel'e attığı ortaya çıktı.

Kitapta, 21 ağustos 1996'da oynanan Coritiba - Atl. Mineiro maçında Alex de Souza'nın kariyerindeki ilk frikik golünü attığı ve kalede Taffarel'in olduğu yazıldı.