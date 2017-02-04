Alex'in frikikten ilk golü Taffarel'e
Alex de Souza'nın biyografisinden ilginç bir detay ortaya çıktı.
- Skorer
Marcos Eduardo Neves'in yazdığı Alex de Souza'nın biyografisiyle ilgili kitap da ilginç bir detay yer aldı.
Özellikle frikikleri ile Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Alex'in, ilk frikik golünü Galatasaray efsanelerinden Taffarel'e attığı ortaya çıktı.
Kitapta, 21 ağustos 1996'da oynanan Coritiba - Atl. Mineiro maçında Alex de Souza'nın kariyerindeki ilk frikik golünü attığı ve kalede Taffarel'in olduğu yazıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.