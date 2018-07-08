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Aleyna Özkan Avrupa'dan bronz madalya ile döndü

Milli sporcu Aleyna Özkan 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Aleyna Özkan 50 metre kelebekte bronz madalya elde etti.
 
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'daki şampiyonada mücadele eden milli sporcu Aleyna Özkan 0.26.83'lük derecesiyle, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
 
Aleyna Özkan, finaldeki bu derecesiyle 15-16, 17-18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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