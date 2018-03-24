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Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi yarı finale yükseldi

2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, yarı finale çıktı.

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2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avusturya’nın ev sahipliğinde Wagrain/Kleinarl ve Flachau Kayak Merkezi’nde düzenlenen şampiyona, kadınlar kategorisinde oynanan eleme turu karşılaşmalarıyla devam etti.

B Grubu’nu 2’de 2 yaparak lider tamamlayan Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, 16’lı finaller turunda ev sahibi ülke Avusturya’dan Marilena Preiml-Maria Obernosterer ikilisini 11-7, 8-11 ve 11-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, çeyrek final karşılaşmasında ise İsviçre’den Sarah Leemann-Claudia Schmid ikilisi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 6-11, 11-9 ve 2-11’lik setlerle 2-1 kazanan ay-yıldızlılar, yarı finale yükseldi.

Aleyna Vence-Buğra Eryıldız çiftinin yarı finaldeki rakibi, Rusya’dan Liudmila Dayanova-Maria Ushkova ikilisi oldu. Milliler, yarı final karşılaşmasını, yarın TSİ 11.30’da oynayacak.

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