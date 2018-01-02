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Ali Ay: G.Saray ve F.Bahçe Aziz Behich'le ilgileniyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Aziz Behich hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

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İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Aziz Behich'e transfer teklifleri geldiğini doğrulayan Ali Ay, ''Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi.

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