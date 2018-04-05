Ali Ay, Le Guen'e şartlı evet dedi

Sözleşmesinde 1 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Le Guen’le dün bir araya gelen Başkan Ali Ay, “Kalan 7 maçta 12 puan alamazsak devam etmenin anlamı yok” diyerek Fransız hocaya son uyarısını yaptı.

Bursaspor’da kritik saatler devam ediyor. Antalya deplasmanında kötü bir futbolla sahadan mağlup ayrılan Timsah’ta başkan Ali Ay duruma el attı. Taraftarların büyük tepkisini çeken teknik direktör Le Guen’le dün bir araya gelen Bursaspor’un patronu, son uyarısını net bir dille yaptı. İkili arasındaki görüşmede sert rüzgarlar esti.

Sözleşmesinde 1 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Le Guen’e alınan sonuçlardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Ay’ın, “Bu sonuçlar takımımıza yakışmıyor. 7 tane çok önemli maçımız var. Bu süreçte en az 12 puan toplayamazsak başarısız olmuş oluruz. Bu konuda tüm sorumluluk teknik kadroya ait” diyerek yol ayrımını işaret ettiği bildirildi.

Müjde Jorquera’dan

Bu gelişmeler altında Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Bursa’ya müjde ise Jorquera’dan geldi. Sakatlığı devam eden John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken Jorquera’nın idmanlara başladığı ifade edildi.

(Fanatik)