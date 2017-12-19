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Ali Ay'dan flaş Le Guen açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in Bursa'dan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

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Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tudor ile yollarını ayıran  Galatasaray'ın teknik direktör Le Guen ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler  karşısında kendisinin sadece gülmekle yetindiğini ifade etti.

Bu tür dedikoduların ne için ve ne amaçla çıkarıldığını anlamakta  güçlük çektiğini ifade eden Ay, "Herkes kendi kendine gelin-güvey oluyor.  Öncelikle Le Guen şu an Bursaspor'un sözleşmeli teknik direktörüdür. Hocamızla  sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladık. Daha da 1,5 yıllık sözleşmemiz  mevcut." diye konuştu.

Ay, sözleşmesi süren bir teknik adamla ilgili başka takıma gideceği  yönündeki söylentilerin hiç hoş olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Le Guen Bursa'dan ve Bursaspor'dan memnun. Biz de hocamızdan  memnunuz. Kimse dedikodulara itibar etmesin. Altını çizerek söylüyorum ki; Le  Guen'in Bursa'dan ayrılma gibi bir düşüncesi de bulunmuyor. Biz hocamızla sezon  başında bir planlama yaptık ve o planlama çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz.  Daha yapacak çok işimiz var. Biz geleceğin takımını kurmak için çalışırken bu tür  söylentiler bizi yolumuzdan edemez. Burası Bursa ve burada bu tür söylentiler hiç  hoş karşılanmaz."

 Başkan Ay, ara transfer dönemi için de çalışmaları sürdürdüklerini  vurgulayarak, takıma katkı yapacak oyuncuları kadrolarına dahil etmek  istediklerini sözlerine ekledi.

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