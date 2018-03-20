Ali Dürüst: Galatasaray'a zamanı gelince başkanlık seviyesinde hizmet verebilirim

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TRT Spor canlı yayınına katıldı ve soruları yanıtladı.

'Başkanlıktan kaçtığı' yönünde yapılan eleştirilere cevap veren yönetici, "96 senesinden başlayan bir süreç, devamlı içinde oldum. Benim için başkanlık ve yöneticilik bir araç, amaç Galatasary'a hizmet etmek. Koltuktan bir şey almak değil, bir şey verebilir miyiz diye gördük. Yaptığım hizmetlerden mutluyum. Kaçmak en son kullanılacak kelime. 96'dan beri buradayım, 10 senesi Galatasaray'da geçmiş. Hizmet edebileceğimiz, heyecanı duyabileceğimiz, başkanlık seviyesinde bir zaman olduğu vakit tabii ki değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ile ilgili görüşleri sorulan Dürüst, "Abdurrahim Albayrak iyi bir yönetici. Bu yalnızca futbolla ilgili de değil. Zaten herkesle iyi anlaşır. Önemli tecrübeleri var. Kulübü yönetirseniz, futbol takımını yönetirsiniz. Orada idman seyretmemiz, oyuncularla birlikte olmamız yeterli değil. Basının bir adım önündeyseniz, ki olmak çok zor." dedi.

"KURULLARIN HEPSİ BAĞIMSIZ"

Verilen cezalara gösterilen tepkiler iletilen idareci, "Kurulların hepsi bağımsız, dışarıdan yanlış bir algı var. Kurullar atanıyor ve sonra bizimm istifalarını isteme hakkımız bile yok. Genelde federasyona böyle bir eleştiri geliyor. Disipline profesyonel müfettişler sevk ediyorlar." diye konuştu.

Hakem performansına değinen Ali Dürüst, "Hakemlerin hepsi adil olmak, hata yapmamak için uğraşır. VAR da gelirse hata olacak. Bu söylemler futbola zarar veriyor. Güzel bir rekabet var, tribünler dolu. İnşallah bunun keyifli taraflarına bakalım." mesajını paylaştı.

"FATİH TERİM KONUSU YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

Terim'in TFF ile arasındaki davaya değinen Ali Dürüst, "Fatih Hoca her zaman heyecanlıdır. Fatih Terim gereği neyse öyle davranır, profesyonel biridir. Benim görüşüm bellidir. Yargıya intikal etmiş bir olaydır bununla ilgili konuşmam doğru olmaz." dedi.

Kulüplerin mali yapılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ali Dürüst, "Bugün kulüplerin UEFA ile olan süreci Türkiye'de lisans alırken de gündeme gelecek. Kulüplerin gelir-gider dengesine dikkat etmesi lazım. Belki de futbol yasasıyla birlikte borçların yapılandırılması gündeme gelebilir." diye konuştu.

"YABANCI KARARINI ALACAĞIZ"

EURO2024 adaylığı için konuşan TFF yöneticisi, "Türkiye'nin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin büyüklüğü, güvenilirliği ve futbol ülkesi olması bu şampiyonayı burada yapmayı bize nasip edecek. Dosyamız bitmek üzere Nisan ayında dosyamızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırındaki değişikliğe değinen Ali Dürüst, "Kulüpleri mağdur etmeden, hep beraber oturup en uygun çözümü bulacağız. 2019'dan sonraki uygulamaya hep berabere karar vereceğiz. 3 sene evvel, faydalı olarak böyle tespit edildi. Başka tedbirler almak gerekiyorsa, alacağız" bilgisini paylaştı.

(Sporx)