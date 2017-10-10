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Ali Dürüst'ten istifa açıklaması!

Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin faturası TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e kesilecek diye beklenirken, ilk kez üst düzey bir yönetici durumla ilgili açıklama yaptı. TFF Başkanvekili Ali Dürüst: 'Biz görevimizin başındayız. Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamaması tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A Milli Futbol Takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var.' dedi.

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Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanadında bir yeniden yapılanmaya gidileceğine dair iddialara ilk kez resmi bir yanıt geldi.

TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst, önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Ali Dürüst, "Biz görevimizin başındayız. Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamaması tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A Milli Futbol Takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor. Dediğim gibi sadece maçlar değil, 'Türkiye Futbol Oynuyor' gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BÖYLE BİR ŞEY HİSSETMEDİM

Ali Dürüst, Başkan Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiç bir duyum almadığını ve sürekli yanında olan kişilerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de sözlerine ekledi.

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