Ali Dürüst'ten yabancı kuralı ile ilgili yeni açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, NTV'den Övünç Özdem'e yabancı kuralı ve Türkiye'nin yeni başlayacak UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedefi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yabancı kuralı ile ilgili açıklama yapan TFF Başkanvekili Ali Dürüst, "Bu 4 sene evvel yabancı kuralı konduğu vakit, o gün de Kulüpler Birliği ile yapılan teşriki mesaiden sonra, Türk futbolu adına uygun olacağı düşünüldü. 4 senenin sonuna geldik. Artısıyla eksisiyle hepimiz, futbol camiası bunu yaşadı. Şimdi bu sezon sonunda tekrar bir düzenleme yapılacak. Bunun ne olacağının kararını, tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu alacak. Kulüpler Birliği ile işbirliği halindeyiz. Geçen Kulüpler Birliği toplantısında sayın başkan ile diğer başkanlarımız ile konuştuk. Bir çalışma yapılacak. Kulüplerin federasyonuyuz. Futbolun değerini her beraber değerini yükseltmeliyiz. Oradan gelecek görüşe göre, profesyonel kadromuz çalışıyor. Bunları birleştireceğiz. Ondan sonra bir karar alacağız." dedi.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANMADI, ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Yabancı sayısı inecek mi sorusu üzerine Ali Dürüst, "Şu anda bir anlam vermemiz imkansız. Oradan gelen görüşlere göre bunu yapacağız. Şu anda bu durum, bu sezon sonuna kadar devam edecek. Bundan sonra olacak ile ilgili şimdi konuşmam doğru değil. Ortada çalışmalar devam ediyor. Görüş birliği sağlanmadı. Sağlandığı vakit ona göre kararı veririz." cevabını verdi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ, FGD, TOLUNAY HOCA VE LUCESCU"

Yabancı sayısı ile ilgili yeni kural arayışını değerlendiren Dürüst, "Kulüpler Birliği'nde de değişik fikirler var. Çalışma grubu oluşturdular. Bizim de FGD (Futbol Gelişim Direktörlüğü) olsun, Tolunay Hoca ve Mircea Lucescu da olabilecek alternatifler üzerinde çalışıyorlar. Ondan sonra bir karar vereceğiz." dedi.

"YABANCI SAYISI ARTACAK MI, EKSİLECEK Mİ, BİLEMİYORUZ"

Yabancı sayısının kesin olarak azalacağı ile ilgili bir karara varılmadığını belirten Ali Dürüst, "Hayır, diyebilecek durumda değiliz. Bu kuralı revize edeceğiz. Revize ne demek, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Devam mı edeceğiz, artacak mı, eksilecek mi, başka bir takım alternatifler mi olacak onu bilemiyoruz. Şu anda bilemiyoruz." açıklamasını yaptı.

"YENİ MİLLİ TAKIM GENÇ AMA TECRÜBELİ"

"Tecrübe önemli, genç bir takım ama tecrübeliler. Zaman geçiyor, yeni bir takım. Bu takımın temelleri 2 sene evvelden başladı. Bu oyuncuların kendi takımlarında yer alıp almamaları. Bu bazen handikap olabiliyor. Bu hazırlık maçlarına anlam katan bir lige döndü. Puan maçı. Trabzon'a geldik, futbolun mabedi bir yer.

Ulusal Lig, hazırlık maçlarına anlam kazandırıyor. Puan alıyorsunuz. Şampiyon olursanız kendi liginizde, bir üst lige çıkıyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsunuz. Bir para ödülü de var. Yüksek performanslı bir hazırlık maçı. Hem oyuncular, hem taraftar açısından futbola konsantre olacaklar.

Şampiyon olursak 1 milyon Euro'ya yakın primi var. Bir üst lige çıkacağız ayrıca. Avrupa Şampiyonası için de bir baz teşkil edecek. Buradaki grubumuzu lider bitireceğimiz vakit, oradaki sonuca göre direkt katılma hakkı olabilir. Elemelerde ilk 2'ye giremezsek. Orada da şans devam edecek."

"LUCESCU ÇOK TECRÜBELİ BİR HOCA"

"Lucescu, çok tecrübeli bir hoca. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Türkiye'yi iyi tanıyor. Genç oyunculara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Bütün milli takım hocaları için en büyük handikap, 3 gün içerisinde oyuncularınızı hazırlayacaksınız. Bir de bu oyuncular değişik takımlardan geldiği için. Eskiden, bazı takımlardan 3-5 oyuncu geliyordu, o zaman adaptasyon daha kolay oluyordu. Milli takım teknik direktörlerinin işi daha zor. Hoca bu zorluğu yaşıyor ama ekibiyle birlikte bunun altından kalkacaktır."

(Sporx)