Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Ece: Beşiktaş Arias'la anlaştı Gökhan Gönül'e imza attırdı

Futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın PSV'de oynayan Arias'la anlaştığını, fakat yönetimin daha sonra karar değiştirerek Gökhan Gönül'e imza attırdığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'a 2016'da gerçekleştirdiği 33 yaşındaki Gökhan Gönül transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

"ARIAS'I TRANSFER EDECEKTİ"

Beşiktaş'ın o dönem ilk olarak PSV Eindhoven'ın sağ beki Santiago Arias ile görüştüğünü dile getiren Ali Ece, "Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Santiago Arias'ı transfer edecekti. O dönem Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le sözleşme uzatmayınca Siyah - Beyazlılar rotasını Gökhan Gönül'e kırdı." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 15 MİLYON EURO"

Gökhan Gönül ile Arias arasında yaş farkına vurgu yapan Ali Ece, "O dönem Gökhan ve Arias aynı seviyedeydi. Ama aralarında yaş farkı var. Arias, şu anda en az 15 milyon Euro." şeklinde konuştu.

PSV Eindhoven ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Santiago Arias, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA