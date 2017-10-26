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Ali Ece: Cenk Tosun 30 milyon pound eder

Ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un en az 30 milyon pound edeceğini söyledi.

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Spor yazarı ve yorumcu Ali Ece, Tivibuspor'da yayınlanan "Ters Köşe" programında Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı işler yaptığını vurgulayan Ali Ece, "Cenk'i kime satarsan, artık satma gücün var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Benfica formasıyla Guedes'in yaptıklarını, şu anda Cenk Beşiktaş'ta yapıyor. Guedes 25 milyon pounda (30 milyon euro) Valencia'ya transfer oldu. Yaş farkını çıkarıyorum, Neymar enflasyonunu ekliyorum. Cenk için 30 milyon pounda (35 milyon euro) yakın bir para çıkar. Cenk Crystal Palace'e niye gitsin? Cenk gidecekse Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı takıma gitsin bir zahmet. Liverpool'a gitse Firminho'dan daha çok gol atacak oyun formatı var" dedi. 

"Cenk Tosun Beşiktaş'ta kalmak istiyor"

Ece ayrıca Cenk Tosun ile konuştuğunu belirterek "Onun isteği Beşiktaş'ta kalmak. Yöneticiler satılmasını istemezse Cenk Tosun kalır. Giderse çok da istemeden gider" diye konuştu.

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