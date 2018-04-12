Ali Fatinoğlu: Yıllık faiz giderlerini 140 milyon TL seviyesine çekeceğim

G.SARAY’DA adaylığını resmen açıklayan Ali Fatinoğlu projelerini Akşam’la paylaştı. Kulübün bir önceki yıl faiz giderlerinin 192 milyon TL olduğunu belirten Fatinoğlu, gelecek yıl ise bunun 281 milyon TL olarak gerçekleşeceğini vurguladı. Factoring şirketlerinden yüzde 26.51’lik faizle alınan borçların felaket olduğunu belirten Fatinoğlu, toplam 2.5 milyar TL’lik borcun 1.08 milyar TL’sinin banka borcundan oluştuğunu ve bunun faiz yükünü bir kara deliğe dönüştürdüğünü kaydetti. G.Saray’ı 3 yılda kâr eden bir kulüp haline getirmeyi hedeflediğini belirten Fatinoğlu, borçsuz bir kulüp içinse 10-15 yıllık disiplinli bir mali plan uygulamak gerektiğini kaydetti.

Ada’yı kurtaracağım

İşte Ali Fatinoğlu’nun seçilirse uygulamayı düşündüğü henüz taslak halinde bulunan 10 maddelik acil eylem planı:

1- Mağazacılık 20 milyon TL zarar ediyor. 3 yıl içinde 150 milyon TL kâr eden bir hale getirmek için tüm planlarımızı hazırladık.

2- Kısa vadeli borçlarımızı, uzun vadeye yayarak ağır faiz yükünden kulübü kurtaracağım. Yıllık faiz giderlerini 140 milyon TL seviyesine çekeceğim.

3- Alacaklılarla masaya oturup, ana parayı ödemek şartıyla faizlerin tasviye edilmesi için görüşmeler yapacağım. Faizi silenlerin ana parasını peşin ödeyeceğim.

4- Amatörden 50 milyon TL zarar var. Devletin bu konudaki desteğiyle amatörler zarar etmekten kurtulacak. İlk yılın sonunda genel zararları 250 milyon lira düzeyine indirmeyi planlıyorum.

5- Kulübün 22 milyon TL menajer gideri, 390 milyon futbolcu gideri var. Bunları da makul seviyelere çekeceğim.

6- Ada’yı atıl durumdan ve moloz yığınlarından kurtarıp, kâr getirecek bir işletmeye dönüştüreceğim. İş ortaklarımızla birlikte ‘Kazan kazan’ politikası yürüteceğim.

7- Altyapıyı daha faal hale getirip, Galatasaray’a ciddi sporcu katkısı sağlayan bir kaynağa dönüştüreceğim.

8- Kulübe arsalar kazandırıp, bunların üzerinde yeni spor okulları inşa edeceğim. Çünkü Galatasaray’a kar getiren nadir işletmelerinden biri spor okulları.

9- Sadece sportif değil, kültürel alanda da Galatasaray’ın daha aktif hale gelmesi konusunda planlarımız var.

10-Teknolojiyi her alanda etkin kullanıp, Galatasaray’a büyük gelir getirecek ortak projeler üzerinde çalışacağım.

(Aksam)