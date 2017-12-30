Ali Koç 15 Ocak'ta seçim için kolları sıvayacak
Fenerbahçe’de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, seçim çalışmaları için kolları sıvadı. Koç, 15 Ocak tarihinde seçim için start alacak.
Fenerbahçeli taraftarların ve camianın büyük destek verdiği Ali Koç, basın toplantısı ve sonrasında çeşitli yemek organizasyonları düzenleyerek camidan isimler ve üyelerle bir araya gelecek.
Kurtuluş projelerini anlatacak
Mali anlamda yaşadığı problemler bilinen Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık koltuğuna oturması halinde gerçekleştireceği planlamalarını anlatacak.
Güçlü bir yönetim
Sarı-lacivertli camianın beklentilerini karşılamak için her fırsatta en iyisini yapacağını dile getiren Ali Koç, üyelerle yapacağı görüşmelerde mali kurtuluş projesi ve yapacaklarını tek tek anlatacak.
Fenerbahçe’de kritik seçim, 2018 yılı Mayıs ayında yapılacak. Ali Koç’un yönetim listesinin çok güçlü olacağı da gelen bilgiler arasında. (Ajansspor)
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