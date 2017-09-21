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Ali Koç, 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği başkanlığını bıraktığını açıkladı.

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1907 Derneği'nin 25. yıl kutlamaları Four Seasons Hotel'de düzenledi. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bizim stadımızda el emeği, alın teri var. Bugün geldiğimiz noktada, bizim dışımızda sadece Beşiktaş kendi stadını yaptı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin tüm mal varlığı Fenerbahçe'ye aittir, kalplerimiz de öyle.

- Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimlerine kulübümüze katkı sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Şampiyonluk denkleminin en önemli unsurlarından biri tribün desteğidir. Bu desteği sezon sonuna kadar vereceğiz.

- 13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlere duyurmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da Fenerbahçe başkanlığına adayım. Seçim sürecinin daha şeffaf olması sebebiyle karar aldım. Sizlerden bir ricam var, lütfen benden duymadan hiçbir habere inanmayın.

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