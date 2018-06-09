Ali Koç, Aykut Kocaman ile yola devam etme kararı aldı

SON BİLGİLERİ ALMIŞTI

■ 3 HAZİRAN’DA yapılan seçimli genel kurulda 20 yıllık Aziz Yıldırım saltanatına son veren Ali Koç, çalışmalarına hızlı başlasa da teknik adam konusunda değişikliğe gitmeyecek. Başkan Koç, önceki gün teknik direktör Aykut Kocaman’la bir araya gelmiş ve takım hakkındaki son bilgileri tecrübeli çalıştırıcıdan almıştı. Kocaman, ardından sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli’yle de fikir alışverişinde bulunmuştu.

GEÇİŞ SÜRECİNDE REVİZYON YOK

■ Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir yapılanmaya gidecek olan Başkan Ali Koç, bu geçiş sürecinde takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeme kararı aldı… Başkan Koç, 1 yıllık daha mukavelesi bulunan teknik direktör Aykut Kocaman’la yola devam edecek. Nedeni ise tecrübeli çalıştırıcının takımı ve camiayı iyi tanıması… Başkan Ali Koç ve Aykut Kocaman’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek birlikteliğin devam ettiğini açıklaması bekleniyor.

Yönetim güncellendi

Başkan Ali Koç'un ismi Fenerbahçe’nin sitesine eklendi. Sarı-Lacivertliler’in resmi internet sitesi olan www.fenerbahce.org adresinde bulunan yönetim sekmesi de bu bağlamda güncellendi. Daha önce Aziz Yıldırım ve yöneticilerin bulunduğu sayfaya farklı bir dizayn verilerek, 37. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu eklendi.

(Gunes)