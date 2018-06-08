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Ali Koç, Aykut Kocaman'a teşekkür etti

Başkan Ali Koç ile Aykut Kocaman, kulüp binasında yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Koç’un, kendisine rapor sunan Kocaman’a, “Seninle devam etmeyi düşünmüyoruz” dediği öğrenildi.

  • StarSpor - Aygün Özipek
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ENERBAHÇE’DE ikinci Aykut Kocaman dönemi de sona eriyor. Başkan Ali Koç’un, dün akşam kulüp binasında yaklaşık yarım saat görüştüğü ve takım raporu aldığı 53 yaşındaki teknik adama, “Hizmetlerin için teşekkür ederiz. Ama taraftar oynattığın futboldan memnun değil. Seninle devam etmeyi düşünmüyoruz” dediği öğrenildi.    

MASAYA OTURULACAK

Önceki gün Star’a “Git derlerse gider, kal derlerse kalırım. Parasal yönden sorun çıkarmam” diyen Kocaman’la önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirileceği bildirildi. Bu görüşmede yönetimin, Kocaman’la 2.5 milyon euroluk alacağı konusunda pazarlık masasına oturacağı ve deneyimli hocaya tazminat ödenmeyeceği bildirildi.

BU SEZON KUPA ALAMADI

Edinilen bilgilere göre, Sarı-Lacivertliler’in Aykut Kocaman’ı 2.5 milyon euronun yarısına yakın bir bedelle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Fener’deki ilk dönemi olan 2010-11’de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve arkasından da 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayan 53 yaşındaki hoca, geçen sezonu 2.sırada ve kupasız kapattı.

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