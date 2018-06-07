Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın son 20 yıllık harcamalarını tek tek hesaplatıyor

AZİZ Yıldırım’ı geride bırakarak F.Bahçe’nin yeni Başkanı olan Ali Koç, 20 yıl süren Aziz Yıldırım döneminde yapılan harcalamaları inceleme altına aldı. Dün kulüp çalışanlarıyla buluyan Koç, daha sonra Mali Müşavirler ve muhasebecilerle birlikte F.Bahçe’nin son 20 yılda yaptığı harcamaları tek tek inceleme altına aldı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

KOCAMAN SUS PUS!

Öte yandan Ali Koç’un daha önce üstü kapalı olarak devam etmeyeceğini söylediği Teknik Direktör Aykut Kocaman’la ilgili temas yapılmadı. Tecrübeli çalıştırıcı haber bekledi ama gelmedi. Kocaman’la devam edilmesi beklenmiyor. Bu karar kendisine en kısa sürede iletilecek. Kocaman’ın uzun bir süre tatil yapmak istediği öğrenildi. Daha sonra ise gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

(Aksam)