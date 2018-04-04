Ali Koç başkan olursa hoca Löw olacak

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken iki adayın da çalışmaları sürüyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın dünya kupasına katılacak bir ülkenin önemli bir ismi ile futbolun başına geçmesi için anlaştığı belirtilirken Ali Koç’un da Löw ile görüştüğü iddia ediliyor.

Löw bilindiği gibi geçtiğimiz ay menajeri Harun Arslan ile beraber Türkiye’ye gelmişti. Löw’ün bu ziyarette gelecek yıl Fenerbahçe’nin başına geçmesi için bazı görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Ali Koç’un futbolun Obradoviç’ini bulacağız diye bahsettiği kişinin Löw olduğu iddia ediliyor.