Ali Koç basketbola sponsor oluyor

Geçen sezon Euroleague şampiyonluğuna imza atan Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımı Doğuş’la sponsorluk anlaşması yapmıştı. Doğuş’un ayrılması sonrası Koç Grubu’nun önemli bir markasının Fener’e sponsor olacağı ve en az 15 milyon euroluk katkı sağlayacağı öğrenildi.