Ali Koç basketbola sponsor oluyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, basketbol takımına sponsor olarak kulübe 15 milyon euro'luk katkıda bulunacak.
- StarSpor
Geçen sezon Euroleague şampiyonluğuna imza atan Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımı Doğuş’la sponsorluk anlaşması yapmıştı. Doğuş’un ayrılması sonrası Koç Grubu’nun önemli bir markasının Fener’e sponsor olacağı ve en az 15 milyon euroluk katkı sağlayacağı öğrenildi.
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