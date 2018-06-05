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Ali Koç, basketbolun başına Semih Özsoy'u getirecek

Fenerbahçe‘nin yeni başkanı Ali Koç en çok merak edilen konuların başında olan basketbol şubesiyle ilgili olarak taraftarın yüreğine su serpecek hamleler yapacak.

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Koç, basketbolda frene basmayı düşünmüyor. Doğuş Grubu’nun çekilme ihtimaline karşılık B planını hazırda tutuyor.

Zeljko Obradovic’le Devam

Zeljko Obradovic’e istediği şartlar konusunda güvence verecek olan Koç, efsane koça gitmek istemediği sürece kulübün kapılarını sonuna kadar açık tutacak.

Semih Özsoy Şubenin Başına Geçiyor

Basketbolda şubenin başına ise Semih Özsoy geçecek. Daha önce de şube yönetiminde tecrübesi bulunan Özsoy, yeni yönetimle birlikte basketbolda işlerin başına geçecek.

Sponsor Konusunda Sıkıntı Beklenmiyor

Doğuş Grubu’nun çekilmesi halinde ise Koç bizzat devreye girecek ve Fenerbahçe’nin basketbol şubesine sıkıntı çektirmeyecek. Koç’un başka bir sponsor bulamaması halinde kendi şirketlerine bağlı bir markayı şubeye sponsor yapması gündemde.

(Basketball)

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