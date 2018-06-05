Ali Koç camia içerisinde küskünlükleri bitirecek

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, ilk hedefini belirledi. Koç, öncelikle dağınık olduğu düşündüğü camiayı bir araya getirecek. Başkan Ali Koç düzenleyeceği bir gecede kulübün önemli değerlerini, eski futbolcuları, küskün eski yöneticileri bir araya getirecek. Bu gecede camiaya birlik beraberlik mesajı verecek olan Koç, zorlu dönemde herkesten destek isteyecek. Koç’un geceye F.Bahçe’nin efsane futbolcusu Alex’i de davet edeceği belirtildi. Bilindiği gibi Alex, eski başkan Aziz Yıldırım ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bu önemli gece için çalışmalara hemen başlanacağı belirtidi.

(Aksam)