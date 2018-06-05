Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç camia içerisinde küskünlükleri bitirecek

Başkan Ali Koç, eski futbolcuları, eski yöneticileri bir araya getirerek camiaya ‘birlik olalım’ mesajı verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, ilk hedefini belirledi. Koç, öncelikle dağınık olduğu düşündüğü camiayı bir araya getirecek. Başkan Ali Koç düzenleyeceği bir gecede kulübün önemli değerlerini, eski futbolcuları, küskün eski yöneticileri bir araya getirecek. Bu gecede camiaya birlik beraberlik mesajı verecek olan Koç, zorlu dönemde herkesten destek isteyecek. Koç’un geceye F.Bahçe’nin efsane futbolcusu Alex’i de davet edeceği belirtildi. Bilindiği gibi  Alex, eski başkan Aziz Yıldırım ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bu önemli gece için çalışmalara hemen başlanacağı belirtidi.  

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA