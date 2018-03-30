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Ali Koç: Erkek gibi çıkıp adaylığımı açıkladım

İzmir'de taraftar ve kongre üyeleriyle buluşan Ali Koç, 'Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi... Şu sonuca varıyorum ki, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor.' dedi.

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İzmir'de taraftar ve kongre üyeleriyle buluşan Ali Koç, "Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi... Şu sonuca varıyorum ki, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Hayatlarımızı, Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı; bayraklarımızı, binalara asmayı; yüz binlerce taraftarımızla Bağdat Caddesi'nde şampiyon takımımızı karşılamayı; kısacası, eski heyecanımızı ve ihtişamımızı çok ama çok özledik. 

Başkanımızın önderliğinde, camiamızın 3 Temmuz kumpasına karşı, eşine rastlanamaz, engel tanımaz dik duruşu, her daim örnek olarak yerini almıştır ve almaya devam edecektir.

Ükemizde futbolun, TFF tarafından ulusal olarak oynatılmaya başlandığı 1923 yılından, 90'lı yılların sonuna kadar Fenerbahçe, rakiplerinin önünde olmuştur. 1959 öncesi sayılmayan şampiyonluklarda da rakiplerinden çok önde olan Fenerbahçemiz, her daim zirvede olmuştur.

Fenerbahçe, 90'lı yılların sonuna kadar açık ara bu ülkenin en başarılı ve en çok sevilen kulübüydü. Hala da öyle.

Son 3-4 senede futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Taraftarla kulüp arasındaki sıcak bağın, eskisine oranla zayıfladığına şahit oluyoruz. Yeni nesilleri Fenerbahçeli yetiştirme konusunda tarihimizde hiç olmadığı kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız.

Çok geç olmadan, elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün, bugündür. Biz de bu nedenle eski heyecan için 'Tam zamanı şimdi' diyoruz.

Ben, bir söz düellosu istemiyorum ama kültürümüzde yapılan iddialara cevap vermeyince, iddialar üzerinize yapışıyor.

Başkanımız Aziz Yıldırım, 'başkan seçilirsem, takımdaki tüm futbolcuları satacağımı' söylediğimi iddia etti. Benim böyle bir ifadem olmadı. Takımın tamamını satmak dünyanın hangi futbol kültüründe var?

Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi... Şu sonuca varıyorum ki, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor. Ben her zaman söylüyorum; şampiyonluğu, başkanlığa 1000 kez tercih ederim.

Başkanımız, adayların 'erkek gibi' ortaya çıkıp, adaylığını açıklaması çağrısında bulunmuştu. Ben de Fenerbahçemiz için sayın başkanımızın da önerdiği gibi aday olduğumu açıkladım. Şimdi ise Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum.

Fenerbahçe'de demokratik haklarını kullanarak aday olmak için mevcut başkandan icazet mi alınması gerekiyor? Adaylığımı nasıl açıklasaydım sorun olmazdı bilemiyorum. Bana göre şartlara uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir.

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