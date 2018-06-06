Ali Koç ile Aykut Kocaman bugün bir araya gelecek
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, deneyimli teknik adam Ali Koç ile bugün masaya oturup bir karara varacak.
Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Aykut Kocaman bugün kulüpte bir araya gelecek. Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte belirleyecekleri yabancı teknik adamı Fenerbahçe’nin başına getirmek isteyen Başkan Koç’un, sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’la yapacağı toplantıda yollar ayrılacak. Aykut Kocaman’ın hangi şartlarla kulüpten ayrılacağı bu toplantıda netlik kazanacak.
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