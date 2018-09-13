Ali Koç: Robin van Persie sakat olduğu biline biline alındı

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, ‘Camiaya sesleniş’ programında geçtiğimiz günlerde dile getirdiğimiz “F.Bahçe’nin borcu 800 milyon euro’ya dayandı” yönündeki haberimizle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. Koç, “Denetimler bitmek üzere, bu ay sonu bitecek. Buradan ilginç sonuçlar çıkıyor. Bunları da mümkün olduğunca sizlerle paylaşacağız. 3 Temmuz’da bize çok büyük zararlar verildi. Fenerbahçe’nin yörüngesini, yerinden oynattılar. Ama ondan sonra kendi kalemize gol atmaya başladık. Yanlış uygulamalar, yanlış yatırımlar, kişisel kaprisler diyelim; bugün Türkiye’nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle gittik karşı takıma verdik” diye konuştu.

YANLIŞ UYGULAMALAR...

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: Robin van Persie sakat olduğu biline biline alındı. Dolayısıyla suiistimal olup olmadığını yakın zamanda göreceğiz. Bence suiistimalden çok yanlış uygulamalar, yatırımlar, kişisel hatalar çok daha fazla öne çıkıyor. Ama bana, ‘şu an bile bile yapılmış suistimaller var mı?’ dersen öyle bir şey diyemem. Bütün ortaya çıkan rakamları sizlerle paylaşacağız.

ÖNEMLİ OLAN MUTLU SON

COCU: Türkiye Ligi bence Avrupa’daki en önemli liglerden biri. Sert ve zorlu. Fiziksel anlamda güçlü futbolculara sahip bir lig. Avrupa’daki seviyesi oldukça yüksek. Benim için çok şaşırtıcı olmadı. Bilgi sahibiydim. Daha iyi işler yapmak istiyorum. Her başlangıç zordur ama sonunda mutlu olmak önemlidir.

(Aksam)