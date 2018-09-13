Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç: Robin van Persie sakat olduğu biline biline alındı

Denetim ay sonu bitecek. Buradan ilginç sonuçlar çıkıyor. Suiistimal olup olmadığını yakın zamanda göreceğiz. Bence suistimalden çok yanlış uygulamalar, kişisel hatalar daha fazla öne çıkıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, ‘Camiaya sesleniş’ programında geçtiğimiz günlerde dile getirdiğimiz “F.Bahçe’nin borcu 800 milyon euro’ya dayandı” yönündeki haberimizle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. Koç, “Denetimler bitmek üzere, bu ay sonu bitecek. Buradan ilginç sonuçlar çıkıyor. Bunları da mümkün olduğunca sizlerle paylaşacağız. 3 Temmuz’da bize çok büyük zararlar verildi. Fenerbahçe’nin yörüngesini, yerinden oynattılar. Ama ondan sonra kendi kalemize gol atmaya başladık. Yanlış uygulamalar, yanlış yatırımlar, kişisel kaprisler diyelim; bugün Türkiye’nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle gittik karşı takıma verdik” diye konuştu. 

YANLIŞ UYGULAMALAR...

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: Robin van Persie sakat olduğu biline biline alındı. Dolayısıyla suiistimal olup olmadığını yakın zamanda göreceğiz. Bence suiistimalden çok yanlış uygulamalar, yatırımlar, kişisel hatalar çok daha fazla öne çıkıyor. Ama bana, ‘şu an bile bile yapılmış suistimaller var mı?’ dersen öyle bir şey diyemem. Bütün ortaya çıkan rakamları sizlerle paylaşacağız.  

ÖNEMLİ OLAN MUTLU SON

COCU: Türkiye Ligi bence Avrupa’daki en önemli liglerden biri. Sert ve zorlu. Fiziksel anlamda güçlü futbolculara sahip bir lig. Avrupa’daki seviyesi oldukça yüksek. Benim için çok şaşırtıcı olmadı. Bilgi sahibiydim. Daha iyi işler yapmak istiyorum. Her başlangıç zordur ama sonunda mutlu olmak önemlidir.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye muhalefeti bir bildiri yayımladı

Suriye muhalefeti bir bildiri yayımladı

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA