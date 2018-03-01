Ali Koç seçimi kazanması halinde takımın başına İngiliz teknik direktör getirecek
Ali Koç'un seçimi kazanması halinde yapacağı hoca ve direktör hamlesi ortaya çıktı.
Habertürk yazarı Meriç Müldür’ün konuyla ilgili kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şu şekilde:
"Ali Koç cephesinden bir haber daha vereyim. İddialara göre Koç takımın başına İngiliz teknik direktör getirmek istiyor. Anlaşmanın sağlandığı bile söyleniyor. Sportif direktörlük için de İspanyol bir futbolcu ile görüşülmüş. Bunlar şimdilik iddia boyutunda. Yakında netleşir. Ali bey başkan seçilirse, Fenerbahçe de şampiyon olursa Aykut Kocaman için fikri değişir mi, bilinmez ancak şurası da bir gerçek ki Fenerbahçe bu yöntemi denedi, tutmadı.”
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