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Ali Koç, Sheffield United'dan ayrılan Selahattin Baki'yi yönetimine aldı

İngiliz ekibi Sheffield United'da yöneticilik yapan iş insanı Selahattin Baki, Ali Koç'un yönetiminde yer aldı. Baki Twitter hesabından paylaşımla 4 senedir görev yaptığı Sheffield United'dan ayrılıp Fenerbahçe yönetimine katıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna Ali Koç otururken, çiçeği burnunda başkanın ekibinde yer alan isimlerden biri de Sheffield United’da yöneticilik yapan Selahattin Baki oldu. Koç’un başkanlık seçiminden zaferle ayrılmasının ardından Fenerbahçe’ye geçen Baki, 4 yıldır İngiliz ekibinde görev yapmaktaydı.

Baki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. Sheffield United’da 4 sene boyunca görev almak çok heyecan verici bir deneyimdi. Sheffield’a bir taraftar ve iş adamı olarak girdim ama şampiyon bir yönetici olarak veda ediyorum” sözlerini kullandı ve İngiliz ekibine bu sözlerle veda etti.

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