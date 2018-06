Başkan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Kupa' teklifi!

Fenerbahçe'de pazar günü yapılan tarihi kongrede başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu törenle mazbatasını aldı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulüpteki mazbatalarını aldı.. Sarı-lacivertli taraftarların, Kadıköy'de düzenlenen mazbata törenine büyük bir katılımı var. Koç'a büyük bir destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, "Satır satır hece hece en büyük Fenerbahçe, "Büyük başkan, Alemin kralı geliyor, Deliler gibi aşığım sana, ille de sen, ille de sen" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mazbata törenine kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile beraber çıktı.

"ŞAMPİYONLUK KUPASINI AZİZ YILDIRIM KALDIRSIN"

Fenerbahçe'nin TBL'de şampiyon olması durumunda Aziz Yıldırım'a da büyük bir jest yapacağını ifade eden Koç, "En büyük arzum, basketbolda şampiyon olursak, kabul ettiği takdirde, şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım ve yönetiminin kaldırması. Çünkü bu onun hakkı" dedi.

Ali Koç, taraftara şu şekilde seslendi; "Ne derlerse desinler ben de size aşığım. Annem tabii şaşırdı, övgülerinizi duyunca (taraftara). Daha çok yapacak işimiz var, hemen başlayalım. (Galatasaray hakkında yapılan tezahüratlardan sonra) Böyle yapmayın arkadaşlar, biz burada yeni sayfa açmak için varız, bunu yaparsanız bana da saygısızlık etmiş olursunuz"

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK ETTİNİZ Mİ?"

"Birbirimize saygılı olmazsak, başkasına hiç olamayız. Türk spor tarihinin en önemli ve farklı seçimini gerçekleştirdik. Son 6 ay ve son 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınızın tarifi yok. Sayın Vefa Küçük ile zaman zaman ayrı düşsek de endişelensek de kendisi bu endişelerimizin yersiz olduğunu gösterdi. Tüm Türkiye'ye örnek seçim yaptık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, ayrıcalığını fark ettiniz mi? Bunu ukalalık olarak söylemiyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin gündemini işgal etti, dünya bu seçimden bahsetti. Taraflı tarafsız herkes bu seçimi izledi, bütün televizyonlar bu seçimi gösterdi. Bunu anlatmamın sebebi, Fenerbahçe ile gurur duyun"

"AMBULANSLA SEÇİME GELDİLER, ALLAH RAZI OLSUN"

"Biz 1 sene önce yola çıktık, 47 ayrı etkinliğimiz oldu, herkese temas ettik. Baktık ki herkes aynı coşku içerisinde ve özlem var. İnancınız biraz geç de olsa bana inandınız; bu yoldan geri dönüş yok. Kar topu büyüdü ve bugüne geldik. Türkiye'nin dört bir yanından bu seçime gelenlerden, tekerlekli sandalye ile seçime gelenlerden, ambulansla bu seçime gelenlerden Allah razı olsun. Biz dönüşüm dedik, değişim dedik ve kongre üyeleri de bizim ile aynı düşündü"

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKEN KADROYU KURACAĞIZ"

"Korktuğumuz hiçbir şey yok, tek korkumuz sizin beklentilerinizi yerine getirememek. Sabır edin demiyoruz ama yapabileceklerimizi söylüyoruz, gerçekleri bilin. Önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her branşta şampiyonluğa oynayacak kadrolar kuracağız. Bugün bahsedilen insanlar, buraya gelecek, gidecek diye, biz açıklamadığımız sürece kimseye inanmayın. Bugün Fenerbahçe'nin taşınmazları haciz edilmiş, hisseleri ipotekli, sadece Ülker sponsor. Taraftarımız bizim arkamızda olduğu sürece biz her zaman şampiyonluğun en büyük adayıyız. Her şeyi yapacağımızın sözünü vermiyoruz, veren verse de inanmayın. Söylediğimiz her şeyi de yapacağımızın sözünü veriyoruz"

"FORMA SATIŞINDA REKOR KIRALIM"

"Esas mücadele, zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkasının girmemesi için uyanık olun, dikkatli olun. 20 yıllık düzene alışanlar var. Bu stadı doldurun. Biz elimizi taşın altına koyacağız, Fenerbahçe için maddi ve manevi taraftarımızı rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, herkes rahat olsun. Önce biz yapacağız, sonra Fenerbahçe'ye gönül verenler. Sadece taraftar değil, bu renklere gönül veren herkesin bu çorbada tuzu olacak. Biz üç sene sonra kapı kapı sponsorluk arayan kulüp değil, bizim kapımıza sponsorların geldiği kulüp olacağız. Satışa çıkarttığımız bir kombine bile kalmayacak, siz (taraftar) bunu bana inandırdınız. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir sezon öncesi en fazla forma satış rekoruna ulaşalım. İmkanı olanlar, olmayanlara forma alsın"

"FENERBAHÇE'NİN DOSTU DÜŞMANINDAN FAZLA OLMALI"

"Ülkemizde Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazla olmalı. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman ezeli rakiplerimiz dışında insanlar da bize sempati ile baksın. Sevilmek istiyorsak, sayılmak istiyorsak öncelikle biz sevmeliyiz, saymalıyız. Zaman zaman belki de biz karşı karşıya geleceğiz ama ilkelerimizi yaşatacağız. Bu ülke kavgadan, nefretten bıktı, bunları biz değiştireceğiz. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncesi olacağız, şu anda belki pek bir şey ifade etmez ya da gerçekçi gelmez ama ortak değer futbol. İnsanlar sponsor olmaktan korkuyor, bindiğimiz dalı kesiyoruz"

"TOPUNUZ GELİN RUHUNUN ALTINDA YATAN ŞEY BU"

"Fenerbahçe'nin menfaatleri için bizim ilkelerimiz geçerli olmuyorsa emin olun ki kavga etmesini de biliriz. Topunuz gelin ruhunun altında yatan anlayış da budur. Bıçak kemiğe dayanıncaya kadar elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe personeli bu süreçte çok gerildi, istemeyerek de olsa bu seçime alet edildiniz. Unutun! Geçti bunlar. Birkaç kişi dışında bizim kimseyle derdimiz yok, hesaplaşmaya gelmiyoruz. Ben gidenin arkasından konuşulmasını sevmem, bizim gözümüze girmek için gidenin arkasından konuşursanız bilin ki o zaman sizlerle yollarımızı ayırırı." (Sporx)