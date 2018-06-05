Ali Koç yönetimi Volkan Demirel'e yeni sözleşme teklif etmeyecek
Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor...
F.BAHÇE’NİN yeni başkanı Ali Koç’un teşekkür edeceği isimler arasında kaptan Volkan Demirel yer alıyor. Sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinine yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek.
(Aksam)
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