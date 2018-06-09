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Ali Koç, Zeljko Buvac'ı takımın başına getirmek istiyor

F.Bahçe’nin yeni Başkanı Ali Koç, öncelik olarak ekonomik durum, altyapı ve FB TV’yle ilgilenecek. Kulübün en hassas noktalarını sağlamlaştırdıktan sonra yeni düzen için yola çıkılacak.

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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, hedeflediği kulübü oluşturabilmek için, 3 önemli konu üzerinde duruyor. Koç, öncelikle kulübün ekonomik durumunu güvence altına almak istiyor. İlk kulvardaki hedef UEFA ile olan Finansal Fair Play anlaşmasını sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek. Bunun için de önemli firmalarla üst üste sponsorluk anlaşmaları imzalanacak. 

ALTYAPIDAN MAKSİMUM FAYDA GELECEK

Başkan Koç, altyapıdaki ve Dereağzı Tesisleri’ndeki problemlerin de üzerine gidecek. Yani kulübün alt yapısında yer alan yetenekli isimler sonuna kadar kullanılacak. Başkan Ali Koç Fenerbahçe Televizyonu’ndaki kaotik bir ortam olduğundan da söz etmişti. Eski Başkan Aziz Yıldırım anlayışını devam ettirmek isteyen çalışanlarla da yollar ayrılacak. Medya ve iletişim departmanları daha profesyonel bir anlayışla sürdürülecek. Alanında uzman isimlerle yeni yayın politikası oluşturulacak.

Comolli’den çıkarma

F.BAHÇE’DE Sportif Direktör Damien Comolli görevine başladı. Aykut Kocaman’dan rapor alan Comolli dün Samandıra Can Bartu tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Tesislerde yapılacak değişiklikler konusunda notlar alan Comolli, konuyla ilgili raporunu yönetime sunacak. Yeni teknik direktörü belirleme konusunda da tam yetkili olan tecrübeli futbol adamının önümüzeki günlerde Kocaman ile yeniden bir araya geleceği ve sonrasında kesin kararını başkan Ali Koç’a bildireceği öğrenildi. Comolli’nin listesinin ilk sırasında Bosna Hersekli Zeljko Buvac bulunuyor. 

(Aksam)

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