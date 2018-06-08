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Ali Koç'tan açıklama! 'Bu dolandırıcılara itibar etmeyin'

Ali Koç'tan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı geldi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin resmi Internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımladı. Koç, taraftarları dolandırıcılara karşı uyardı. 

"Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.

Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium’un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.

Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.

Saygılarımla,

Ali Y. KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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