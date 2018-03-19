Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap: Madem bölücüyüm neden 2015 kongresinde geleceğin başkanı olarak gösterildim?

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a cevap verdi. Koç, 'Kimse hakkında hayali senaryolar üretmedik. Tüm eleştirilere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Bizim için her yol mübah değildir. Alex Türkiye'ye geliyor benden biliniyor. Camia bölünüyor benden biliniyor' dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

''Afrin'de ülkemizin birlik, beraberliği için canlarını ortaya koyan kahraman evlatlarımız... İnşallah hedeflerimize ulaşıp, askerlerimiz ailelerine, ülkelerine, yurtlarına sağ salim dönerler.''

''İstemediğimiz bir sonuçla, derbiyi beraberlikle sonuçlayarak büyük bir fırsatı kaçırdık. Yine de kalan 8 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır.'

''Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan taraftarımızın, halkın Fenerbahçe'den uzaklaştığını görüyoruz. Özellikle son iki sezonda Kadıköy'deki taraftar ortalamamız, tarihimizde hiç alışkın olmadığımız seviyeye geldiği söyleniyor. Rekor şekilde puan kayıplarını da bunun bir etkisi olarak görüyorum.''

''Bizler seçildiğimiz takdirde ilk olarak camiamızın kenetlenmesini sağlayacağız. Bunu da hep beraber omuz omuza vererek başarabiliriz.''

''BİZİM HAYAL ETTİĞİMİZ FENERBAHÇE...''

''Şeffaf, hesap veren, güçlü mali yapıyla ayakları yere basan Fenerbahçe, 1907'den beri taşıdığı ilke ve değerleri gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe, marka değerini yükselten, halkı temsil eden bir Fenerbahçe, her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokrasinin tüm değerlerini yerine getiren, karşıt görüşlere saygı duyan, dünyası Fenerbahçeli olanların bir ve bütün olduğu bir Fenerbahçe hayal ediyoruz.''

''AİT OLDUĞUMUZ YERE, ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ''

''Bizim tek projemiz var, Fenerbahçe'yi yerden kaldırarak ait olduğu yere zirveye taşımak.''

''İlk olarak sandığınızdan çok daha vahim durumdaki mali durumumuz için seferberlik ilan edeceğiz. Benim tarzım olmamasına karşın açıklamak zorundayım. Kulübümüzün kasasına 4 Haziran'da hatırı sayılır bir sermaye girişi için işlemleri başlatacağız. Şu an resmi bir görevimiz olmadığı için bu işlemleri başlatamıyoruz.''

''Her sene 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lazım. Bunu sadece gelir açısından da değerlendirmeyin. Fenerbahçe'de üye sayısı ne kadar artarsa, Fenerbahçe'nin bağımsızlığı da o kadar garanti altına alınır.''

''Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan açıkça ifade ediyorum. Gerçekçi olmak zorundayız ancak bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe'nin böyle bir tahammülü yok.''

''İKİ BAŞKAN ADAYI OLARAK BİR PLATFORMA ÇIKALIM...''

''2005 kongresinde Fenerbahçemize gelecekteki Fenerbahçe başkanı olarak gösterildim, onur duydum, şeref duydum. Ancak aday olduktan sonra iftiralarla karşı karşıya kalmak beni derinden yaraladı.''

''Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez.''

''Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Ama bu iş bittiği zaman da birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız.''