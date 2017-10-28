Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ve mesaj
Fenerbahçe'de başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç, taraftar ve camiaya teşekkürlerini iletti.
Daha önce Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, kendisine verilen destek nedeniyle taraftara teşekkür etti.
Ali Koç, kendisiyle iletişime geçen taraftarlara teşekkür etti...
Koç, “Özlediğimiz Fenerbahçe için çıktığımız bu yolda bize ulaşarak yanımızda olduğunuzu ilettiğiniz için ben ve arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederim. Desteğiniz bizim için çok değerli. Şeffaf ve adil olacağına inandığımız bu uzun soluklu süreçte kazananın Fenerbahçemiz olması dileğiyle” dedi.
(Htspor)
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