Ali Koç'tan Obradovic'e 2 yıllık sözleşme teklifi

Ali Koç ve yönetimi, zaten 2 yıllık sözleşmesi bulunan koç Orabdovic’e 2 yıllık daha teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcıya basketbol takımının bütçesinin yüksek tutulması sözü de verilecek.

Ssportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından, basketbol takımı ile ilgili olarak ilk hamlenin coach Zeljko Obradovic ile geleceği öğrenildi. Ali Koç ve yönetiminin, 2 yıllık sözleşmesi bulunan Obradovic'e 2 yıllık sözleşme uzatma teklifi yapacak. Bunun yanında takımın bütçesinde azaltma yapılmayacağının da garantisi verilecek. Zeljko Obradovic'in bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Başkanlık seçimi öncesinde Doğuş Grubu'nun sponsorluktan çekilmeyi düşündüğünü dair görüşler ortaya atılmıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bunun güçlü bir olasılık olduğu hala dile getiriliyor. Ali Koç'un öncelikle Doğuş Grubu ile görüşeceği, olumlu sonuç çıkmaması durumunda yeni sponsor arayışı içine gireceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer listesinde önemli isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Panathinaikos'da forma giyen pivot Chris Singleton, Brad Wanamaker'ın Barcelona'ya gitmesi durumunda yine Panathinaikos'tan Nick Calathes de listede üst sıralarda.