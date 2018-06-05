Ali Koç'un listesinde 5 teknik adam var

Rafael Benitez

Newcaslte’de vasat kadroyla çok iyi bir sezon geçiren İspanyol teknik adam, kulüp sahibi Ashley’nin istediği transfer bütçesini vermemesi nedeniyle köprüleri atmaya hazırlanıyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Benitez, gerçek bir taktisyen. Her futbolcusu, rakipleri analiz etme konusunda kendisini bir usta olarak görüyor.

Andres Villas-Boas

2010 yılında, henüz 32 yaşında Porto’nun başına geçtiğinde Mourinho’nun veliahtı olarak gösteriliyordu. İlk sezonunda Avrupa Ligi ve Portekiz şampiyonluğunu kazanınca, bu tahminler doğru çıktı. Ancak sonrasında kariyerinde beklediği başarıları yakalayamadı.

Son olarak Çin ekibi SIPG’den, ralli yarışlarına katılmak için ayrılmıştı. Teknik direktörlük tecrübesi çok yüksek ve henüz 40 yaşında.