Ali Muhammed EuroBasket 2017'de yok
A Milli Basketbol Takımımızın, EuroBasket2017 kadrosundan kesilen son isim Ali Muhammed oldu.
Türkiye A Milli Basketbol takımına, Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde kötü haber! Sakatlığı düzelmeyen Ali Muhammed, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
TBF'nin açıklaması şu şekilde
31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımımızın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde iyileşemediği saptanmıştır. Sağlık Kurulu'nun verdiği rapor doğrultusunda turnuvada oynayamayacağı anlaşılan Ali Muhammed, bu raporun ardından Ay Yıldızlı takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkartılmıştır.
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecektir:
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Kenan Sipahi
Furkan Aldemir
Melih Mahmutoğlu
Barış Hersek
Sinan Güler
Hüseyin Göksenin Köksal
Semih Erden
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