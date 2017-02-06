Ali Palabıyık'ın notu belli oldu!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.
Vodafona Arena Stadı'ndaki maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 'vasat' olarak nitelendirilen 7.8 puan aldığı belirtildi.
Gamaspor
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