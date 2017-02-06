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Ali Palabıyık'ın notu belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.

Vodafona Arena Stadı'ndaki maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 'vasat' olarak nitelendirilen 7.8 puan aldığı belirtildi.

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