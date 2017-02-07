MHK'den Ali Palabıyık'a düşük not!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Palabıyık MHK tarafından 7,8 aldı.
- NTV Spor
Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a "Bariz, önemli hatası var." anlamına gelen 7.8 notu verdi
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